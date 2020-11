Mercato e imprese, le sfide per creare valore nel futuro post covid. Mercoledì 2 dicembre, nell'ambito della rassegna Cooperativamente, Banca della Marca promuove un convegno virtuale gratuito, che vedrà come relatori Gianluca Toschi, ricercatore presso Fondazione Nord Est, e Stefano Miotto, Direttore Generale di Confindustria Veneto. Quale scenario attende le imprese nel futuro post Covid? Quali sfide dovranno intraprendere per competere nei mercati locali e internazionali? Sono alcune delle domande a cui si darà risposta in occasione del webinar Mercato e impresa, le nuove sfide per creare valore, in programma mercoledì 2 dicembre a partire dalle ore 17. L'evento, che si svolgerà in forma virtuale e gratuita, è organizzato da Banca della Marca nel contesto della 9^ edizione di Cooperativamente, contenitore di socialità applicata con cui l'istituto di credito trevigiano promuove la cultura della cooperazione, della solidarietà e dello sviluppo sostenibile. Al tavolo dei lavori, aperti dal presidente di Banca della Marca, Loris Sonego, e dal direttore generale Francesco Beninato, siederanno Gianluca Toschi, ricercatore di Fondazione Nord Est che condurrà un intervento sul fenomeno del reshoring, e Stefano Miotto, Direttore Generale di Confindustria Veneto, che porterà gli

esempi di alcune buone pratiche di innovazione espresse da imprese del territorio.

