I FLUSSI

TREVISO Sole e temperature primaverili hanno portato a un'altra giornata di intenso viavai in centro storico, ma le mete favorite per la domenica dei trevigiani sono state il mare e la montagna. Se infatti in città anche ieri si sono riversate migliaia di persone, sono per lo più i giovanissimi che si spostano in treno e bus a radunarsi tra piazze e vie. Lo dimostra il numero dei veicoli registrati ai varchi, 3mila in meno rispetto ai fine settimana precedenti. Anche grazie agli imponenti controlli non si sono registrate multe, nemmeno negli altri centri. A Oderzo però un 26enne è finito denunciato sabato per essersi rifiutato di indossare la mascherina. Tantissimi coloro che ieri si sono diretti verso Jesolo, il litorale e Venezia come pure verso le montagne bellunesi, con conseguenti code in tangenziale, lungo la Treviso Mare e sull'Alemagna.

IN CENTRO

A Treviso l'afflusso di persone è stato importante, specie ieri pomeriggio, ma senza criticità né episodi visti nelle settimane passate, come zuffe e violazioni delle norme anti Covid. La polizia locale ha schierato nuovamente la maxi pattuglie a piedi formate da almeno cinque vigili per volta, che tuttavia non hanno staccato multe. «La gente si è mantenuta sempre in movimento senza creare assembramenti e anche i locali hanno fatto sì che nei plateatici fossero rispettate le distanze -ha spiegato il comandante Andrea Gallo. In questo senso il bilancio della giornata è stato positivo. Agenti e volontari erano presenti anche in borgo Cavour, dove dopo quattro mesi è tornato il mercatino dell'antiquariato con 90 espositori e un grande afflusso di curiosi, di cui hanno beneficiato anche bar e ristoranti del quartiere. E se sono stati soprattutto i giovanissimi a scegliere la città raggiungendola anche da fuori in treno e in autobus, le auto sono invece diminuite. Sabato 20 febbraio ai varchi cittadini erano transitati 68.373 veicoli, e quello precedente 67.859. L'altro ieri sono stati invece 65.490 e ieri qualche altra unità in meno.

IL TRAFFICO

Il motivo sta soprattutto nella scelta di optare per le gite fuori porta. Passeggiate in bici o a piedi lungo la Restera, ma soprattutto al mare. Ieri mattina il traffico è stato rallentato sia in tangenziale all'altezza di Silea, sia lungo la Treviso Mare dove i carabinieri hanno monitorato i flussi di veicoli. Ad aggiungere peso agli ingorghi che si sono formati a partire dalle 10 sono stati anche alcuni incidenti, tutti di lieve entità. Uno di questi ha coinvolto quattro auto in tangenziale, senza feriti ma con il traffico che per diversi minuti è rimasto paralizzato. Un altro si è verificato alla rotatoria di San Lazzaro e un terzo poco dopo Roncade, nel Veneziano. Jesolo è stata presa d'assalto, come pure Venezia. Tanti hanno poi scelto i monti bellunesi, trovando code al rientro sull'Alemagna prima dell'imbocco della A27. Anche il Grappa è stato gettonato, nonostante la chiusura della strada per cima Grappa alle 16 .

Serena De Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA

