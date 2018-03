«Meno parcheggi e più ciclabili»: la proposta di Sant'Antonino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀTREVISO Il tragitto in auto dalla Chiesa Votiva al centro è di circa 8 minuti. Che, negli orari di punta, salgono a 40. Le preoccupazioni su cosa potrà avvenire nei prossimi anni, alla luce del progetto di portare il parco stalli a 3000 (i 2000 già esistenti + i 1000 in contropartita per la Cittadella della salute) sono fondate. A sostenerlo l'associazione Salvaguardia Ambiente Treviso e Casier Onlus presieduta da Roberto Rasera. «L'amministrazione Manildo ha recepito alcune delle nostre istanze- dice Rasera-. Bene la ciclabile...