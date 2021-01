Calano i ricoveri, diminuiscono i nuovi contagi, ma la seconda ondata non ha ancora finito di mietere vittime. Quindici le persone mancate nelle ultime 24 ore a causa del virus, che hanno fatto salire il numero complessivo dei decessi, dall'inizio dell'epidemia lo scorso febbraio, a 1205 decessi. Un numero altissimo se si pensa che più di 750 sono state registrate solo negli ultimi due mesi e mezzo, dall'inizio di novembre ad oggi. In totale, nella Marca, sono state 59.252 le persone complessivamente contagiate dallo scorso febbraio. Oltre 52.680 quelle che si sono lasciati l'infezione alle spalle, non sempre senza strascichi dopo la doppia negativizzazione. Ma il dato positivo, che conferma il trend degli ultimi giorni, è che il numero dei nuovi contagi continua a calare. Ieri nella provincia di Treviso sono stati registrati 207 casi in più nell'arco di 24 ore. Segno che il virus si sta diffondendo molto meno rispetto a dicembre, quando il numero dei positivi attuali superava costantemente la soglia dei 15mila, mentre oggi le persone positive sono solo 5.367. Anche la pressione nei reparti sta calando. I pazienti ospedalizzati in area non critica sono 362 (meno 9 rispetto al giorno precedente), e in lieve calo sono anche le presenze in terapia intensiva, 40, rispetto alle 41 di lunedì.

