IL PROGETTO

TREVISO La stazione dei treni si prepara a cambiare volto. La strada che ora passa proprio davanti all'ingresso verrà sostituita da una grande area pedonale, con annesse zone verdi. E le montagne di bici ammassate all'esterno saranno solo un ricordo: le due ruote troveranno una nuova casa nella velostazione da 350 posti che verrà ricavata direttamente all'interno dell'attuale struttura. I parcheggi a tempo slitteranno verso il Metropark. E i taxi avranno una nuova area dedicata lungo il Put. Non è tutto. Lo stesso tratto di Put davanti alla stazione dei treni verrà rialzato. Qui il limite di velocità si abbasserà a 30 chilometri all'ora. Di pari passo, ci sarà il completamento della messa in sicurezza della pista ciclabile lungo via Roma e scatterà la riqualificazione dei sottopassaggi, sia verso il centro che verso San Zeno. Senza rivoluzioni strutturali, ma con una modifica delle uscite, l'installazione di nuovi ascensori e di nuove pensiline. Stesso discorso per l'atrio della stazione: sarà tirato e lucido, facendo sparire il muricciolo esterno con le anatre di ferro che oggi impediscono alle persone di sedersi, e potrà ospitare nuove attività e negozi.

L'ACCORDO

Sono questi gli aspetti fondamentali del protocollo firmato ieri a palazzo Rinaldi dal Comune e da Rfi, Rete ferroviaria italiana. Non solo solamente intenti. Il progetto è ormai giunto alla fase definitiva. I soldi ci sono. Il conto totale sfiora i 10 milioni di euro, tasse comprese: 7,1 milioni arriveranno da Rfi e 2,2 milioni dal municipio. All'inizio dell'anno prossimo ci sarà la fase di affidamento dei lavori. Poi partiranno i cantieri. «La nuova stazione dei treni di Treviso sarà pronta nel 2022», assicura Sara Venturoni, direttore stazioni di Rfi. La società ha anche immaginato come si potrebbe riempire la nuova stazione. Si parla di bar, ma non solo. Si pensa ad esempio a un ufficio turistico. Così come punti di esposizione di materiale e-commerce. E pure servizi alla persona, compresi ambulatori con medici e infermieri. Su tale fronte per ora Ca' Sugana si muove con i piedi di piombo. Vale anche per la nuova velostazione. Il parcheggio interno per le bici sarà gestito dal Comune. Ad oggi si pensa di mantenerlo gratuito, ma si vedrà. Ieri, intanto, in municipio si respirava solo aria di festa. «Oggi inizia la rivoluzione dei trasporti in città annuncia il sindaco Mario Conte Treviso ha voglia di cambiare pelle e di lanciarsi verso il futuro. Con la nuova stazione andiamo a cambiare il volto alla porta d'ingresso della città. Avremo finalmente un biglietto da visita d'eccezione. In tanti c'avevano provato. Noi ci siamo riusciti». E la nuova stazione dei treni non è che il primo passo.

L'AUTOSTAZIONE

A questa si aggiungerà infatti la nuova stazione degli autobus e delle corriere della Mom all'ex Cuor, a pochi metri di distanza. Nascerà un vero e proprio polo intermodale che unirà treni, autobus e corriere. È in questo contesto che si cala il piano urbano della mobilità sostenibile (Pums). Verrà approvato entro la fine del mese. Già si sa, comunque, che porterà in centro storico piccoli bus elettrici, lungo due direttrici tra Santi Quaranta e piazzale Burchiellati verso la stessa stazione, più un nuovo prolungamento fino all'ingresso dell'ospedale, con poli di interscambio all'altezza dei varchi delle mura e mezzi più grandi circolari sull'anello esterno del Put. «Cambierà completamente il nostro modo di vivere tira le fila Andrea De Checchi, assessore alla mobilità fino ad ora Treviso è stata come uno splendido albergo con una hall non all'altezza degli altri piani. La nuova stazione, invece, non sarà più solo un lungo per partire o arrivare, ma sarà definitivamente integrata nella città».

Mauro Favaro

