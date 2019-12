«Meningite, la guerra inizia dal Dna»

L'INTERVISTA

TREVISO Analizzare il Dna per ridurre il rischio di malattie. E' la prossima frontiera della medicina. E l'ospedale di Treviso è della partita. I casi di studio non mancano. L'ultimo riguarda il 15enne che la due settimane fa è stato ricoverato al Ca' Foncello per meningite da meningococco di tipo Y. Non era la prima volta. Tre anni fa aveva già avuto la stessa malattia. Ora è fuori pericolo. Ma i rischi non sono azzerati. Per questo l'unità di Malattie infettive di Treviso, guidata dal primario Pier Giorgio Scotton, sta mettendo a punto nuove profilassi preventive.

Dottor Scotton, la meningite è anche una questione di genetica?

«Ci sono alterazioni genetiche che predispongono a certe malattie e alle relative ricadute. Il meningococco è tra gli agenti batterici che più si prestano a questo tipo di recidive. Adesso stiamo studiando la presenza di eventuali alterazioni. Nel prossimo futuro la biologia molecolare sarà in grado non solo di individuare al meglio i germi ma anche di evidenziare le predisposizioni di ogni persona attraverso lo studio del genoma. Questo potrebbe consentire interventi specifici. L'altra strada, nel frattempo, è potenziare al massimo le misure di profilassi preventive che si hanno a disposizione».

Il 2019 è stato segnato anche dal focolaio di tubercolosi che a marzo da una maestra delle elementari di Motta di Livenza, il cosiddetto caso indice, si è allargato fino a contare complessivamente 13 contagi: due maestre e undici bambini.

«L'episodio è concluso. Le condizioni della signora (il caso indice, ndr) sono molto migliorate. La terapia sta funzionando bene. Al momento è ancora in trattamento. La decisione su quando e come riammetterla in servizio dipende da una commissione specifica. Ora c'è qualcuno che si chiede come farà a tornare a scuola dopo quello che è successo anche se è guarita. Ma è un pensiero che non ha senso: se è guarita, è guarita. E' stata anche lei una vittima. Spero che non abbia a soffrirne ulteriormente. Le facciamo i nostri migliori auguri».

Qual è la prossima sfida per l'unità di Malattie infettive?

«Puntiamo a sconfiggere l'Epatite C. L'obiettivo è trattare tutte le persone che hanno sviluppato la malattia, di qualsiasi età e di qualsiasi gravità. Negli ultimi tre anni abbiamo trattato 2.700 pazienti. Ma ce ne sono almeno altrettanti che non emergono, perché non presentano problemi. Bisogna fare in modo che si facciano avanti. Il trattamento costa poco, la tolleranza è ottimale e la risposte cliniche positive rasentano il 99%. Di fatto, se il paziente sopporta la terapia, si ha la certezza di guarire dall'infezione. É una rivoluzione. Alla luce di questo, è un peccato non arrivare a tutti. Attualmente non abbiamo liste d'attesa: tutti quelli che si presentano da noi, con gli esami pronti, entro 15 giorni vengono avviati al trattamento, che ha una durata compresa tra le 8 e le 16 settimane».

Quali sono i rischi?

«Se non si interviene c'è innanzitutto il rischio epidemiologico: cioè la trasmissione della malattia ad altre persone. Questa catena può essere interrotta. E poi c'è ovviamente l'evoluzione della malattia, che può evolvere in cirrosi, tumore al fegato, che a livello mondale è la seconda neoplasia più diffusa, subito dopo il polmone, e in malattie extra-epatiche, come le vasculiti. L'Epatite C, inoltre, è anche un virus oncogeno. Vuol dire che facilita determinati tumori. Tutto ciò oggi può essere tenuto sotto controllo».

Treviso è un centro di riferimento anche per le malattie sessualmente trasmissibili. Quali sono i numeri attuali?

«Ci sono un centinaio di casi all'anno tra sifilide, gonorrea, clamidia, mycoplasma genitalium e così via. Oggi ci sono test estremamente sensibili e rapidi. Sappiamo che è un problema molto sottostimato. I pazienti, purtroppo, spesso non sanno cosa fare. Nasce da qui l'idea di allestire un ambulatorio pomeridiano dove le persone possano fare questi test in modo anonimo, gratuito e veloce. Ci stiamo lavorando. Un discorso a parte va fatto per l'Hiv. Non è un problema controllato. Anzi, non si riesce a farlo declinare. Abbiamo una settantina di nuovi pazienti all'anno. A differenza di quanto si potrebbe pensare, la circolazione continua in modo imperterrito».

Mauro Favaro

