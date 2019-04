Mendicante arrestata al Pam: «Non so come tornare a casa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO «Nella mia vita ho sempre lavorato. Ero un'operaia. Poi mi hanno lasciata a casa e sono finita a mendicare per strada. Cosa posso fare? Avessi i soldi per tornare nel mio paese, in Nigeria, lo farei subito». Ha rivolto un appello a chi possa e voglia aiutarla la 50enne nigeriana comparsa ieri mattina davanti al giudice dopo esser stata arrestata, venerdì mattina, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Non è la prima volta che la donna, solita chiedere l'elemosina davanti all'ingresso del Panorama di viale della...