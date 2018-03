Medico novax radiato: l'ora della verità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀTREVISO Si avvicina l'ora della verità per Roberto Gava, il cardiologo 59enne, punto di riferimento per molti novax. La Commissione ministeriale potrebbe esaminare presto il ricorso presentato medico contro la radiazione decisa dall'Ordine di Treviso. È passato quasi un anno, ma il caso è ancora aperto. Il medico che lavora per l'Usl della Marca, in servizio nel poliambulatorio di Castelfranco, è stato radiato ad aprile dall'organo dei camici bianchi della Marca per le sue posizioni critiche sui vaccini pediatrici. Una decisione...