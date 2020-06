IL BRACCIO DI FERRO

TREVISO Niente di fatto. La trattativa non ha trovato sbocchi. Il Ministero delle Finanze e il Miur hanno deciso di andare avanti per la propria strada e impugnare la legge regionale che istituisce il corso di laurea completo in Medicina e Chirurgia a Treviso: sei anni inseriti nel contesto della cittadella sanitaria, con laboratori, sale operatorie e servizi di primo livello. Il tavolo di confronto organizzato ieri non ha prodotto i risultati sperati. Oggi scade il termine ultimo dato dal Consiglio dei Ministro all'avvocatura di Stato per ufficializzare l'impugnativa. C'è stato quindi qualche giorno di tempo per tentare un accordo ed evitare lo scontro destinato a finire fino alla Corte Costituzionale, organo supremo chiamato a dirimere i nodi sulle competenze tra Governo e Regioni. Ma l'accordo non è stato trovato.

IL VERTICE

Ieri mattina in videoconferenza si sono incontrati l'avvocato della Regione Franco Botteon, il super dirigente del comparto Sanità Domenico Mantoan, il docente universitario Mario Bertolissi membro della delegazione trattante per l'Autonomia e i dirigenti di Mef, Miur oltre a Elisa Grande, braccio destro del ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. L'incontro è andato avanti per ore, ma senza produrre risultati soddisfacenti. I due ministeri non hanno voluto mollare il punto. Continuano a considerare la legge regionale non corretta perché andrebbe a scontrarsi con competenze che, secondo i loro dirigenti, non le spettano. Il nodo principale è il numero di matricole: per i ministeri il corso trevigiano aumenta i posti di una facoltà a numero chiuso. E questo potere è a completa discrezione del Ministero. E poi la questione finanze: continua il dibattito sulla scelta della Regione di attingere per la facoltà di Medicina al fondo stanziato per la Sanità. Nodi che non sono stati risolti. Il ricorso dei ministeri va quindi avanti, ma nemmeno il confronto non si arresta. Il Miur ha ipotizzato la possibilità di riconsiderare il numero di posti destinati a Medicina tenendo conto del corso trevigiano, ma le modalità verranno approfondite nelle prossime settimane.

LA PROTESTA

Intanto nella Marca cominciano a farsi sentire i sindaci. In 56 hanno sottoscritto il documento proposto dal primo cittadino di Montebelluna, Marzio Favero, che invita il Governo a rivalutare la propria posizione sospensiva rispetto all'attivazione del Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a Treviso. Un'istanza nata subito dopo aver appreso che il Governo aveva impugnato la legge regionale per il corso di laurea a Treviso. Il sindaco Favero ha quindi elaborato un documento sintetico a sostegno dell'accordo siglato tra il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia e il Preside della facoltà di Medicina dell'Università di Padova, Stefano Merigliano «per invitare il Governo a sciogliere le riserve nei confronti di un provvedimento che peraltro ha già avuto il parere positivo del Ministero della Università e della Ricerca», ha sottolineato il primo cittadino. Per Favero la facoltà di Medicina rappresenta un'opportunità da cogliere al volo che deve andare oltre le divisioni ideologiche o le linee di partito: «La partita è talmente importante per il futuro della formazione Universitaria e della Sanità nella nostra Provincia, da superare la logica delle appartenenze politiche o partitiche. Ringrazio tutti i colleghi Sindaci che lo hanno sottoscritto o che lo vorranno sottoscrivere nelle prossime ore»

Paolo Calia

