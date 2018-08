Medicina senza infermieri al collasso scattano quarantacinque assunzioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANITÀTREVISO Dopo la protesta, arrivano le assunzioni. Entro settembre l'Usl della Marca assumerà 20 infermieri e 25 operatori socio-sanitari per far fare un salto di qualità ai reparti di Medicina del Ca' Foncello e degli ospedali di Castelfranco e Montebelluna. Da quel momento a ogni persona ricoverata verranno garantiti 195 minuti di assistenza al giorno. Tre ore e quindici, in altre parole. Esattamente tre quarti d'ora in più rispetto ai 150 minuti di oggi, livello tra l'altro raggiunto a fatica a causa della carenza di personale.LA...