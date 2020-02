L'INTERVISTA

TREVISO Luca Zaia, presidente della Regione, parla di «svolta storica». E di certo, per l'università trevigiana, lo è. Ieri la giunta regionale ha approvato un disegno di legge specifico che istituisce a Treviso un corso completo di Medicina e Chirurgia: sei anni. E, contestualmente, il governatore ha scritto al rettore di Padova Rosario Rizzuto una lettera per informarlo ufficialmente dell'atto formale appena firmato consentendogli da chiedere, con altrettanta ufficialità, l'apertura della prima classe di sessanta matricole di medicina nella Marca. Il tutto per arrivare al traguardo fissato da tempo: partire con il primo corso completo già nel prossimo anno accademico 2020/2021.

Governatore Zaia, con il passo ufficiale della Regione il cerchio si chiude.

«Possiamo dire che un sogno diventa realtà. Già avevamo realizzato qualcosa di grande con i corsi di Ca' Foscari e Giurisprudenza, adesso con Medicina tocchiamo l'apice».

Che caratteristiche avrà questo nuovo corso?

«Per prima cosa darà la possibilità agli studenti di formarsi, sia dal punto di vista teorico che pratico, all'interno di un grande ospedale. Treviso già ospita specializzandi e gli ultimi tre anni dei corsi di Medicina. Adesso avrà un percorso di laurea completo con strutture nuovissime».

Una critica: cosa risponde a chi dice così verranno sottratte matricole a Padova?

«Che è una fesseria di enormi proporzioni. Le sessanta matricole che partiranno col prossimo anno accademico, quindi parliamo di 360 studenti quando tutti e sei gli anni andranno a regime, si aggiungeranno a quelle padovane. Treviso, ogni anno, avrà 60 posti a disposizione. Padova avrà i suoi. Saranno quindi 60 posti in più: cresce l'offerta».

Perché è importante questo corso?

«Perché ci consente di aumentare il numero di medici a disposizione. In Italia ne mancano 56mila, di cui 1.300 nella nostra regione. Attualmente la Sanità veneta conta su 16.500 medici distribuiti in 68 ospedali che forniscono 60 milioni di prestazioni all'anno. Negli ultimi 10 anni sono aumentati infermieri e operatori socio sanitari, mentre abbiamo perso 250 medici. E qui dobbiamo lavorare».

Che professionisti servono?

«Oggi se devi fare una visita dermatologica puoi avere problemi proprio per la mancanza di specialisti. Ma io spero molto di avere anche pediatri, oppure oculisti: la popolazione invecchia e operazioni come quelle alla cataratta, per esempio, diventa sempre più importante e frequente».

A questo punto c'è la solita obiezione: ma questi sono i problemi del pubblico, se invece paghi e vai nel privato non hai il problema delle liste d'attesa.

«È vero che hai le visite prima, forse. Ma i problemi ci sono anche lì. Ricordiamo che c'è una legge che consente ai medici di gestire una lista personale di pazienti dentro l'ospedale. Non possono però visitare tutte le persone che vogliono, ma solo un certo numero, che deve essere dichiarato e non oltrepassato. Insomma: per una visita oculistica o con un luminare, anche nel privato, puoi aspettare 2-3 mesi. Servono quindi più professionisti».

Arriva una corso universitario proprio a ridosso della campagna elettorale. Qualcuno potrebbe trovarlo sospetto.

«Altra grande fesseria. Lo facciamo adesso perché è il momento in cui l'università può chiedere l'autorizzazione ad aprire una nuova classe».

Che impegno sarà per la Regione?

La Regione è il motore di questa operazione, che ho voluto fortemente. Investiremo un milione e mezzo all'anno (1 milione 570mila euro per la precisione ndr) ipotizzando l'impiego di 18 professori associati, 20 docenti a contratto e 2 unità a supporto. I corsi si svolgeranno dentro la cittadella della salute, che avrà aule e laboratori. La cosa bella è che un giovane trevigiano potrà avere una formazione teorica e pratica di altissimo livello rimanendo nella sua città. E questo, ovviamente, vale anche per chi arriverà da fuori».

Cosa significa per Treviso ospitare un corso di Medicina?

«Intanto Treviso, con l'arrivo di Medicina, completa l'offerta universitaria e diventa un vero campus. Treviso è una splendida città e avrà lo stimolo per creare nuove strutture. Inoltre ci sarà un rinnovato fermento culturale: più giovani, più persone da ospitare che graviteranno sulla città e sull'hinterland. Ritornerà a essere quella piccola Atene che tutti ricordiamo».

La cittadella della Salute però non è ancora completa.

«Tempo due anni e avremo tutto. Intanto ringrazio il dottor Gorini per aver messo a disposizione le strutture dell'Ordine del Medici in attesa che la cittadella venga completata. Poi ci sarà il direttore generale dell'Usl Benazzi: come sempre il nostro punto di riferimento».

Paolo Calia

