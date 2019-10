Medici, il sindacato: «Siamo in emergenza e mancano risorse»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICATREVISO Sono pochi, pagati meno di molti loro colleghi stranieri, si mettono in tasca solo il 20% delle tariffe per le visite private fatte in ospedale e si sono pure visti tagliare i rimborsi chilometrici. Nonostante tutto, fanno anche oltre 200 ore di straordinari all'anno per mandare avanti gli ospedali. È il quadro sulle condizioni dei medici che lavorano nelle strutture pubbliche fatto dall'Anaao-Assomed di Treviso, il sindacato dei camici bianchi, dopo i dati diffusi da Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della...