L'EMERGENZA

TREVISO I medici di famiglia non bastano: negli studi della Marca arrivano gli specializzandi. I 5 ambulatori vacanti a Treviso, in particolare, verranno tutti coperti da dottori che stanno portando a termine la specializzazione in medicina generale. Azienda Zero, il braccio operativo della Regione, ha appena timbrato 24 assegnazioni nel trevigiano per altrettanti medici, dai 27 anni in su, ancora impegnati nel triennio di formazione specifica in medicina generale. Tra questi, 4 sono al primo anno, 10 al secondo e 10 al terzo. Prenderanno servizio a breve in 19 comuni. Ancora non basta. Nella Marca restano ancora 41 ambulatori senza un medico di famiglia titolare. Ma almeno c'è una boccata di ossigeno. Quelli assegnati agli specializzandi sono incarichi definitivi: oggi possono seguire 650 assistiti, ma una volta conclusa la formazione in medicina generale avranno la possibilità di rimanere nello stesso ambulatorio salendo a 1.500 o anche a 1.800 assistiti. La paga è fissata in 3.750 euro al mese, compresi 750 euro di borsa. Da questa cifra, però, va tolta qualsiasi tipo di spesa. «Si tratta di una misura positiva, che rientra anche nell'ottica di trasformare il normale tirocinio in attività professionalizzanti -spiega il dottor Bruno Di Daniel, uno dei coordinatori del corso di formazione- a fronte della pesante carenza di medici, poi, di fatto non ci sono alternative».

LE ASSEGNAZIONI

I medici di famiglia specializzandi copriranno tutti i posti vacanti a Treviso. Solo per il capoluogo ci sono state 5 assegnazioni: Silvia Galici, Nicoletta Franzin, Viviana Dal Mas, Laura Ramon e Stefano Degregori. Stesso discorso per Pieve del Grappa. Qui si attendevano 2 medici. Adesso arriveranno Daria Filippin ed Elia Vedovetto. Negli altri comuni prenderà servizio uno specializzando: Laura Miotto a Oderzo; Costanza Gherlinzoni tra Breda, Carbonera e Maserada; Elena Pol a Villorba; Mariana Laura Berrone tra Istrana, Morgano, Paese, Ponzano e Quinto; Luca Daldello a Quinto; Marco Bobbo a Silea; Deborah Savarese tra Casale, Casier, Mogliano, Preganziol e Zero Branco; Giulio Piovesan a Marocco, frazione di Mogliano; Laura Paladin a Preganziol; Emanuele Del Favero tra Cison, Farra, Follina, Miane, Moriago, Pieve di Soligo, Refrontolo e Sernaglia; Maria Serena Scaravilli a Vittorio Veneto; Elena Vicini a Sarmede; Laura Spiazzi a Conegliano; Alessia Tonon a Castello di Godego; Flora Stanzione a Loria; Francesco Martini a Riese; Federico Zilio a Castelfranco. Dopo quest'ultimo giro di assegnazioni, restano 41 ambulatori senza un medico titolare nella Marca. Tra questi, ancora 4 a Mogliano, compresa la frazione Mazzocco-Torni, 2 a Vittorio Veneto, 2 a Vazzola e 2 a Cappella Maggiore e Cordignano.

L'ALTRO NODO

Oltre al nodo dei medici di famiglia, poi, c'è anche quello delle guardie mediche. I camici bianchi della continuità assistenziale non sono sufficienti. Tanto che nel periodo di Natale il servizio verrà coperto dagli stessi dottori di base. Mancano all'appello 16 medici di guardia medica fa i conti Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl durante le prossime feste, comunque, l'operatività degli ambulatori della continuità assistenziale verrà garantita anche grazie ai turni dei medici di famiglia, che ringrazio per la disponibilità. A gennaio potrebbero potrebbero arrivare nuovi medici. Con questi ultimi su punterà a riaprire la guardia medica di Paese, chiusa dallo scorso luglio proprio a causa della carenza di personale.

Mauro Favaro

