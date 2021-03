L'ACCORDO

TREVISO I medici di famiglia sono pronti a vaccinare i propri assistiti contro il coronavirus. Si partirà negli ambulatori con le persone tra i 70 e i 79 anni che non sono state chiamati dall'Usl. Resta invece da scogliere il nodo su chi andrà a vaccinare a domicilio le persone che non si possono muovere da casa. Dopo alcuni distinguo, la disponibilità di massima dei medici di famiglia è stata confermata nell'incontro di ieri tra l'Usl e gli stessi camici bianchi. L'azienda sanitaria punta a far eseguire loro fino a 10mila vaccinazioni anti Covid a settimana. Ogni dottore di base potrebbe disporre di 70 dosi a settimana. E il numero dovrebbe progressivamente salire.

IN AMBULATORIO

Potranno vaccinare nei loro ambulatori, in gruppo negli spazi messi a disposizione dai Comuni o nei centri allestiti dall'Usl. Lo schema prevede anche l'eventuale organizzazione di Vax-day, con la temporanea chiusura dei normali ambulatori e l'attivazione straordinaria delle guardie mediche per giornate dedicate solo ai vaccini. Sul piano organizzativo, però, si è ancora in alto mare. Fermo restando che i 60mila trevigiani con più di 80 anni verranno vaccinati direttamente dall'Usl con i sieri Pfizer e Moderna, per tutti gli altri solo oggi si saprà se si potrà tornare a utilizzare l'AstraZeneca, precauzionalmente bloccato dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

IL NODO

C'è poi il nodo delle ambulanze. I medici di famiglia vorrebbero un servizio dedicato in caso di reazioni avverse dopo l'iniezione. Per l'Usl, invece, è sufficiente il sistema di punti ambulanza già previsto in ogni distretto. «Su oltre 17mila già vaccinati con AstraZeneca ricordano dall'Usl non c'è stata nessun effetto collaterale grave». Una parte dei 504 dottori di base del Trevigiano, inoltre, potrebbe tirarsi indietro davanti alle responsabilità legali. A livello nazionale si chiede uno scudo per essere protetti da eventuali denunce, che porterebbero chi ha fatto l'iniezione a essere iscritto nel registro degli indagati. «Qualcuno potrebbe tirarsi indietro avverte Brunello Gorini, segretario di Fimmg Treviso, la federazione dei medici di famiglia. Non è pensabile che venga indagato il medico che si limita a fare l'iniezione». Sulla stessa linea Bruno Di Daniel, segretario di Snami Treviso, sindacato autonomo dei medici italiani: «C'è la nostra disponibilità spiega però non possiamo ritrovarci a rispondere in prima persona per la scelta del vaccino». I medici sono i primi ad aver fiducia nei sieri. Sia Gorini che Di Daniel sono stati vaccinati nella tornata dedicata agli operatori della sanità. In caso di denunce, però, scatterebbero degli atti dovuti. Questo è il punto focale. La settimana prossima ci sarà un altro incontro con l'Usl. «Bisogna ancora definire tutto dice Gorini non sono ancora state definite le categorie che dovremmo vaccinare e non c'è neppure un programma condiviso che ci permetta di sapere chi tra gli assistiti è già stato vaccinato e chi no». L'aspetto economico, invece, è già chiaro. L'accordo regionale prevede per i medici di famiglia un corrispettivo di 6,16 euro per iniezione. Più 2,50 euro per assistito in caso di utilizzo dell'ambulatorio. Mentre sono previsti 18,90 euro per ogni vaccinazione a domicilio. Ma su quest'ultimo tema va ancora trovata la quadra.

M.Fav

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA