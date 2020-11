LA RETE

ASOLO I medici di famiglia di Castelfranco uniscono le forze anche attraverso Whatsapp per riuscire a far fronte all'epidemia legata al coronavirus. Una ventina di camici bianchi del territorio della castellana hanno infatti dato vita a un gruppo sull'applicazione di messaggistica istantanea per potersi confrontare in tempo reale su eventuali casi complessi e situazioni anomale. «In questo modo ci possono essere rapidi scambi di informazioni spiega Oriana Maschio, medico di famiglia con ambulatorio in borgo Montegrappa noi medici di medicina generale siamo tutti i giorni in prima linea. E mai come in questo momento particolarmente complicato è necessario muoversi assieme per risolvere eventuali problemi». Il filtro fatto a livello territoriale è fondamentale per evitare un ulteriore appesantimento degli ospedali trevigiani. La conferma arriva anche dai pronto soccorso della stessa Usl della Marca: «È in corso un grande lavoro sottolineano che comprende proprio gli ospedali, l'attività del Suem118 e quella portata avanti dalla medicina del territorio».

A MONTEBELLUNA

Non solo a Castelfranco ma anche a Montebelluna tra primari e medici di base è nato un patto per gestire il Covid. Il dottor Simone Tasso, responsabile dei distretto di Asolo, pur in una situazione di estrema difficoltà ha un motivo di soddisfazione. «Si è creata - spiega Tasso - una splendida collaborazione fra i medici di base e quelli ospedalieri. Nei giorni scorsi si è svolta una riunione fiume in video conferenza proprio allo scopo di programmare al meglio l'attività e favorire l'integrazione. E l'indicazione concordata è quella di gestire il più possibile i malati di Covid tenendoli nelle proprie abitazioni, con l'obiettivo di non sovraccaricare l'ospedale, e non solo». Una scelta che ha comunque un prezzo. I medici di base, fra necessità di seguire i pazienti Covid, di effettuare i tamponi (c'è chi nel distretto lamenta kit di protezione inadeguati, ndr) e di svolgere l'attività di routine sono davvero sotto stress. Intanto l'altro aspetto riguarda invece le prestazioni ambulatoriali, che si cerca di diluire il più possibile e di dirottare. «Per avere meno persone in ospedale durante la settimana - dice Tasso - si sposteranno gli appuntamenti la domenica, a Montebelluna e a Pederobba. In tal modo garantiremo non solo le urgenze ma anche i tempi di attesa fino a dieci giorni senza rischiare assembramenti. Partiamo con oculistica, ma non è escluso che si riesca a estendere l'iniziativa ad altre specialità».

L.Bon.

M.Fav.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA