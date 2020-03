LE CONTROMISURE

TREVISO Ingressi e ambulatori isolati per i pazienti che potrebbero essere stati contagiati dal nuovo coronavirus. I medici di famiglia corrono ai ripari. Dov'è possibile, si riorganizzano gli studi. Oriana Maschio, dottoressa di base a Castelfranco, è tra i camici bianchi che ha aperto il fronte. «La trincea è aperta annuncia sui social network abbiamo allestito uno dei quattro studi, che ha entrata autonoma, per gli infettivi da visitare. Le persone con tosse, raffreddore, malessere e sindrome influenzale saranno ricevute per appuntamento». Poi si rivolge direttamente ai propri pazienti: «Prima di venire, telefonateci è il suo appello decideremo come gestire la situazione. Molte cose possono essere seguite per telefono: siamo in servizio per 12 ore al giorno. Se non chiamate, rischiate di aspettare in macchina. Ma non telefonate per informazioni già ampiamente date dai servizi di informazione. Ci sono anche altri ammalati e non infettivi che non sempre possono aspettare. Per loro gli appuntamenti verranno gestiti ad hoc negli altri studi». I dottori di base sono in prima linea. Cinque medici sono già finiti in isolamento domiciliare dopo aver visitato dei pazienti risultati positivi al nuovo coronavirus. Oltre 7.500 trevigiani si sono così ritrovati senza punto di riferimento. I colleghi, però, li stanno sostituendo lavorando ancora di più. Negli ambulatori, dove possibile, è in corso l'allestimento di aree dedicate ai casi sospetti di coronavirus. Come previsto dai protocolli, si procede solo su appuntamento. I pazienti che hanno qualche necessità devono innanzitutto telefonare al loro medico di famiglia. Solo dopo il triage a distanza - primo filtro che orienta i dottori - può essere fissata una visita in ambulatorio. La richiesta è di non intasare tali canali per problemi non urgenti. «Chiediamo collaborazione sottolinea Maschio una risonanza magnetica a un ginocchio dolente da tre mesi, ad esempio, può aspettare di essere valutata». I dottori sono concentrati sull'emergenza. L'assistenza domiciliare medica in questo frangente è stata ridotta. Si va in base alla gravità. L'assistenza alle persone con pesanti problemi di salute, comunque, resta garantita. Anche l'ingresso nelle sale d'attesa degli ambulatori dei medici di famiglia è stato contingentato: i pazienti devono rispettare la distanza anti-contagio. E in alcuni casi non sono mancate le lamentele. «Un medico è stato richiamato rivela Brunello Gorini, segretario della Fimmg di Treviso, la federazione dei dottori di base perché qualcuno si è lamentato con l'Usl dicendo che lascia i pazienti fuori al freddo, senza farli entrare in sala d'attesa». Il diretto interessato, chiedendo di restare anonimo, si lascia andare a uno sfogo: «Lavoro tutto il giorno tra visite e telefono, faccio entrare in studio un paziente alla volta, solo dopo averlo sentito e aver fissato un appuntamento. Ma non basta. Comunque non va bene allarga le braccia ci sono persone che arrivano in ambulatorio senza minimamente informarsi. E vogliono entrare lo stesso perché magari stavano attendendo da prima dell'orario di apertura».

