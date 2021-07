Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DECISIONETREVISO No ai maxischermi e alle televisioni in piazze e plateatici ma sì ai caroselli e ai festeggiamenti in luoghi pubblici, seppur con le dovute cautele. Questa la decisione del Prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà, per limitare la diffusione del Covid in caso di assembramenti durante (e dopo) la finale degli Europei di calcio domenica alle 21. Le scene di festa della nottata di martedì sera, dopo la semifinale...