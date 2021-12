VIABILITÀ

TREVISO Una metropolitana elettrica e di superficie come valore aggiunto, e sostenibile, per tutto il territorio della Marca Trevigiana. Viene vista in questo modo, dai sindaci di Villorba, Spresiano e Quinto, la nuova progettualità del Comune di Treviso che prevede la realizzazione di un maxi treno ecologico che avrà l'obiettivo di unire la stazione ferroviaria del capoluogo con l'aeroporto A. Canova per poi proseguire da un lato verso Quinto e dall'altro verso Spresiano, con fermate nei quartieri cittadini. L'obiettivo è quello di creare una nuova rete di trasporto che possa incentivare il turismo e gli spostamenti extraurbani in un clima di rinnovata attenzione alle tematiche green.

«VALORE AGGIUNTO»

Da Spresiano arriva l'approvazione totale da parte del sindaco Marco Della Pietra, a Roma per Giro d'Onore, la festa del ciclismo italiano, che oggi porterà la progettualità della monorotaia all'attenzione della Federciclismo: «Quella del sindaco Mario Conte è una idea che sposo a pieno - commenta perfettamente a fuoco per quanto riguarda i fondi da recuperare tramite il PNRR, è un'iniziativa sicuramente vincente che darà sì lustro a tutta la provincia, ma anche al nostro territorio. Pensiamo ad esempio al velodromo in fase di realizzazione. Una volta completata la metropolitana la struttura potrà essere raggiunta in pochi minuti direttamente dall'aeroporto o dalla stazione ferroviaria di Treviso, il tutto abbattendo l'inquinamento». Il primo cittadino spresianese ipotizza poi, in futuro, un uso promiscuo proprio dell'attuale rete ferroviaria con quello che sarà il people mover, diminuendo magari le fermate dei vagoni di passaggio in paese. «Con Conte ci intendiamo bene e basteranno poche parole per trovare un accordo su questo progetto. In ogni caso a breve ci incontreremo anche con gli altri sindaci coinvolti. A mio avviso, però, siamo di fronte ad un'opera che porterà collegamenti viari nevralgici per tutta la comunità».

POLO SCOLASTICO

«Sono da sempre favorevole ai progetti legati alla mobilità sostenibile e alla riduzione dell'inquinamento dell'aria che respiriamo - rilancia Francesco Soligo, sindaco di Villorba Questa è un'idea che nasce da lontano, ma che potrebbe davvero portarci benefici. Basti pensare che, una volta realizzata l'infrastruttura, saremo indirettamente collegati con Venezia, sia dal lato ferroviario che aeroportuale». Per Soligo la monorotaia sarebbe utile anche per un secondo motivo: «La metropolitana sarebbe importante anche per i circa 800 studenti che ogni giorno raggiungono il nostro polo scolastico in treno. Potrebbe quindi diventare un ulteriore incentivo alla mobilità lenta per ridurre il traffico veicolare sulle strade».

IL DUBBIO

Più dubbiosa, invece, la sindaca di Quinto Stefania Sartori: «Ben vengano tutte le iniziative che puntino sulla sostenibilità ambientale creando sinergia tra i Comuni. Rimango però perplessa dalla possibile struttura che avrebbe la monorotaia, che correrà a fianco dell'attuale ferrovia su un percorso apposito basato su piloni in cemento. Non vorrei, infatti, trovarmi di fronte ad un progetto fortemente impattante sull'ambiente. Anche perché, in tutta onestà, non vedo quali particolari benefici potrebbe portare un'opera di questo tipo ai miei concittadini». In definitiva, quindi, il progetto del maxi treno elettrico sembra incuriosire i sindaci trevigiani. Fondamentale sarà l'incontro con il sindaco Mario Conte previsto nei prossimi giorni, anche solo per valutare quale sarà la portata di un'opera che richiederà un investimento importante di circa 50 milioni di euro.

Brando Fioravanzi

