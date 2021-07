Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ZERO BRANCOPiù di 150 rotoballe di paglia andate a fuoco, sfiorando la stalla in cui Andrea Mazzaro, imprenditore zootecnico, alleva i suoi pregiati bovini della razza «Blonde d'Aquitaine». Ci sono volute più di 24 ore per spegnere il grosso incendio divampato martedì sera nel cortile della Società agricola italiana dei fratelli Mazzaro. L'azienda si trova di via Zeriolo, a Scandolara, frazione di Zero Branco. Le cause del rogo sono...