Maxi grandinata e raffiche di vento cade un'impalcatura, danni a 3 auto

LA PERTURBAZIONETREVISO Il maltempo ha flagellato ancora la Marca. Ieri pomeriggio un forte vento e una pioggia violenta, caratterizzata all'inizio da una tempestata di grandine, hanno fatto danni un po' in tutta la provincia. E il centralino dei vigili del fuoco è stato intasato di chiamate.LA PAURATanta paura e notevoli danni, inoltre, verso le 19,30 in piazza del Grano, a Treviso, dove è crollata l'impalcatura installata a fianco di Pinarello. Il cantiere, mascherato con pannelli in compensato, riguarda un intervento di restauro della...