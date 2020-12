L'ASILO

TREVISO Anche una classe della scuola materna Bricito è stata sospesa dopo la scoperta di un caso di positività: tutti i bambini dovranno restare a casa almeno fino a lunedì e nel frattempo sottoporsi a tampone. È il primo episodio registrato nell'istituto, dove le regole anti contagio sono ferree e, infatti, non appena la notizia della positività è stata resa nota, tutti i genitori interessati sono stati avvisati. I bambini della sezione dove è stato riscontrato il caso di contagio (che non è avvenuto in ambiente scolastico, ma fuori) dovranno adesso sottoposi al test. Se non ci saranno ulteriori problemi, le lezioni potranno riprendere la prossima settimana.

LE MISURE

Nella scuola trevigiana l'attenzione sul fronte Covid è massima: le classi sono divise e inserite in bolle che limitano i contatti, i percorsi sono separati, il lavaggio delle mani costante e le distanze di sicurezza rispettate in tutti gli ambienti comuni . E nessuno, tranne bambini e insegnanti, può entrare nell'istituto. Inoltre, ogni mattina, ai bambini all'ingresso viene rilevata la temperatura. La notizia della positività è arrivata con la scuola chiusa per il ponte dell'Immacolata, ma l'informazione alle famiglie è stata comunque tempestiva.

IN PROVINCIA

A livello provinciale resta sempre alto il numero di classi di materne, elementari e medie alle prese con contagi Covid. mentre per superiori tutte in didattica a distanza il problema praticamente non si pone. Nel distretto di Treviso le classi in n quarantena sono 37, quelle in automonitoraggio 62; nel distretto Pieve le classi in quarantena sono invece 30 e quelle in automonitoraggio 37; infine nel distretto di Asolo le classi in quarantena sono 26 e quelle in automonitoraggio 35.

LE DIFFERENZE

La quarantena di un'intera classe scatta quando vengono riscontrate più positività nello stesso gruppo (ma al nido, all'asilo e in prima elementare basta anche un solo caso). L'auto-monitoraggio, invece, scatta quando c'è il contagio di un solo studente e tutti i suoi compagni di classe risultano però negativi. Nell'istituto comprensivo Serena, inoltre, per elementari e medie è stato istituito anche un servizio con lo psicologo proprio per affrontare gli stravolgimenti portati dal coronavirus.

