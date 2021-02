IL VIAGGIO

GODEGA Una vaccinazione ogni tre minuti. È questo il ritmo impressionante che permetterà di completare entro pochi giorni l'immunizzazione di 1.500 persone tra medici, infermieri e personale sanitario dell'area dell'ex Usl 7. Ieri mattina la campagna è iniziata anche in uno degli stabili delle Fiera di Godega, messo a disposizione dal Comune e suddiviso in zone differenziate per un migliore accesso ai 5 box dove avviene la somministrazione del vaccino. Ogni box è seguito da due infermieri che provvedono a inoculare le dosi e a identificare e registrare coloro che si presentano all'ingresso. A supervisionare le operazioni, la dottoressa Ester Chermaz, dei Servizi di Igiene e Prevenzione con competenza, per Conegliano e Pieve di Soligo: «Riusciamo a somministrare un vaccino ogni tre minuti - spiega la dottoressa -. Abbiamo cinque postazioni per un totale di cento persone vaccinate all'ora. In questi due giorni saranno somministrate 1.500 dosi, sabato invece prevediamo tempo più dilatati: saranno vaccinate le persone disabili, dei centri Ceod, e di salute mentale».

L'ORGANIZZAZIONE

«Il vaccino che somministriamo in questi giorni è Pfizer - Continua la responsabile -. Oltre alle 10 persone che operano nei box, ci sono tre persone che si occupano della preparazione delle file». Il vaccino, Pfizer in questo caso, parte da Vittorio Veneto dove viene conservato alla temperatura di meno 70 gradi. Viene prelevata la quantità necessaria e poi scongelato in 3 - 5 ore in frigorifero. Da qui viene aspirato e preparato in dosi somministrabili. Il sindaco di Godega, Paola Guzzo ha voluto essere presente ieri per vedere che tutto fosse a posto. «L'amministrazione comunale ha da subito messo a disposizione i propri locali in un'ottica di collaborazione istituzionale con l'Usl, volta a dare il proprio contributo a questa grande operazione di sanità pubblica. Ringrazio gli operatori sanitari che si stanno adoperando per le vaccinazioni, la Protezione Civile di Godega che è operativa in loco insieme alla Polizia Locale per garantire la sicurezza e il corretto afflusso di persone, nonché gli assessori che con me si sono adoperati per l'organizzazione di queste giornate vaccinali».

IL SITO IDEALE

Il padiglione della struttura fieristica si è rivelata l'ideale sotto molti aspetti. «Ho ringraziato la dottoressa Chermaz per quello che sta facendo assieme al suo tema - ha scandito il sindaco - Siamo a disposizione anche qualora dovesse presentarsi l'esigenza di utilizzare altri spazi all'interno e all'esterno della Fiera». Con il personale infermieristico hanno operato anche numerosi volontari del distaccamento della Protezione civile, che hanno monitorato i distanziamenti e contingentato le entrate, oltre che rilevato a ognuno la temperatura. Dislocati in un altro lato del grande capannone invece i volontari di Mareno di Piave, pronti ad intervenire per qualsiasi esigenza, sia di assistenza sanitaria in appoggio alla dottoressa Chermez, sia alle alle persone vaccinate in caso di necessità. «Mercoledì e venerdì della prossima settimana sarà la volta degli ottantenni nati nel 1940 e 1941, che per il momento verranno in questa struttura, ai quali in questi giorni dovrebbero essere arrivate le lettere di convocazione - conclude la dottoressa Chermaz -. L'unica incognita rimane legata alle forniture. Dovrebbero arrivare anche i vaccini di Moderna e AstraZeneca. Siamo pronti ad aprire eventualmente altri punti vaccinali e continuare con lo stesso ritmo. Entro la prossima settimana dovremmo completare anche le seconde dosi nelle Rsa».

Pio Dal Cin

