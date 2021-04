Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(m.f.) «Non ci sono segnali di contagi legati all'uso delle mascherine per le quali è stato chiesto il ritiro». Francesco Benazzi spazza il campo dai dubbi. Il direttore generale dell'Usl conferma che anche negli ospedali trevigiani nei mesi scorsi sono state usate migliaia di mascherine Ffp2 dei lotti messi ora sotto sequestro dalla Guardia di Finanza di Gorizia perché non sufficientemente filtranti. Ma questo non avrebbe portato allo...