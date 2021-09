Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Sono centinaia le mascherine non conformi distribuite ai ragazzi dalle scuole trevigiane nella prima settimana di lezioni. E ora gli stessi istituti, dalle elementari alle superiori, chiedono alle famiglie di portarle indietro per toglierle dalla circolazione. Attraverso una nota, il ministero della Salute ha indicato due lotti prodotti nello stabilimento di Mirafiori della Fca Italy Spa (00914086180 e 00914086190) come non adeguati...