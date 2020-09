L'ALLERTA

TREVISO «Il coronavirus entra nelle case di riposo arrivando sempre dall'esterno. C'è inevitabilmente qualcuno che lo porta dentro. Per questo è fondamentale che tutti gli operatori continuino a indossare sempre la mascherina, anche in situazioni in cui pensano di essere al sicuro. Non si deve minimamente abbassare l'attenzione. La mascherina deve essere come una seconda pelle per chi lavora con persone fragili». Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca, richiama all'ordine tutti i centri servizi per anziani. Il capo della sanità trevigiana specifica che non intende riprendere delle strutture in particolare. Ma i toni così netti lasciano facilmente intendere che per l'azienda sanitaria è necessario un ulteriore giro di vite sul fronte della prevenzione contro la diffusione del Covid-19.

DOPPIA EMERGENZA

A livello generale i contagi sono in costante aumento. E le case di riposo guardano con timore anche all'inizio del nuovo anno scolastico. «Gli operatori con figli che vanno a scuola si ritroveranno inevitabilmente più esposti -è la sintesi di quanto hanno detto i presidenti e i direttori delle strutture nella videoconferenza con l'Usl dell'altro ieri- la riapertura degli istituti va benissimo, ovviamente. Bisogna però essere coscienti che questa alla fine rappresenterà un fattore di rischio in più». Si inserisce in tale contesto l'appello di Benazzi a indossare sempre le mascherine. Il rischio zero non esiste. L'obiettivo, però, è abbassarlo il più possibile.

Al momento nelle case di riposo trevigiane ci sono due focolai di coronavirus. Il più grande è esploso nel centro servizi Villa Tomasi di Spresiano. Qui sono state contagiate 47 persone: 36 anziani isolati in due nuclei (due sono stati ricoverati in ospedale) e 11 operatori messi in quarantena domiciliare. E poi ci sono 10 anziani ancora positivi nel centro Civitas Vitae di Vedelago. «Il richiamo non è diretto a nessuna struttura in particolare -chiarisce Benazzi- riguarda tutti gli operatori, compresi quelli degli ospedali: chi lavora con persone fragili deve sempre indossare la mascherina. Punto».

POCHI INFERMIERI

C'è poi un'altra questione che non fa dormire sonni troppo tranquilli. Gli infermieri sono preziosissimi nella lotta contro il Covid-19. Però adesso iniziano a scarseggiare. «Per avviare nuovi servizi negli ospedali e rafforzare gli esistenti durante l'emergenza coronavirus, le aziende sanitarie hanno attinto dalle graduatorie che contengono anche gli infermieri in servizio nelle Ipab e nelle cooperative -fa il punto Giorgio Pavan, direttore dell'Israa di Treviso, la più grande Ipab del Veneto- oggi non si è ancora in una piena emergenza. Ma è meglio pensarci per tempo. Quanto più scarseggia il numero di infermieri, tanto più è possibile avere problemi di natura sanitaria». Anche per questo le case di riposo auspicano che venga individuata una struttura esterna e indipendente dedicata al Covid dove trasferire gli ospiti che risultano positivi, in modo da limitare al massimo il rischio di nuovi focolai tra gli anziani. L'Usl ha accolto la richiesta. Ma il piano diventerà operativo solo davanti a un ulteriore aumento dei contagi. Per il momento si continua così. Con due novità. La prima riguarda l'accesso degli anziani delle case di riposo ai pronto soccorso degli ospedali. Non sarà più automatico. In caso di bisogno, interverrà nella struttura il medico di guardia medica, che di seguito si confronterà con gli specialisti del Suem118. Da questo si deciderà se procedere o meno con il trasferimento in ospedale. L'obiettivo è ridurre gli accessi impropri, divenuti a loro volta rischiosi. L'altra novità riguarda i tamponi rapidi per il Covid-19 appena validati dallo Spallanzani. Nelle prossime due settimane l'equipe della Microbiologia di Treviso insegnerà come effettuarli ad almeno un infermiere per ogni casa di riposo. Così, in caso di sospetti, le stesse strutture potranno eseguire direttamente un primo screening sugli ospiti. (mf)

