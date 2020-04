L'OPERAZIONE

MOTTA DI LIVENZA Comprate a 50 centesimi, rivendute a 5 euro. Una forbice da affari d'oro, soprattutto se l'articolo in questione è qualcosa di cui tutti, ora, hanno bisogno: la mascherina. Il vero problema, però, è che quei dispositivi di protezione non erano stati certificati dall'istituto superiore della Sanità: arrivate dalla Cina, senza nessun tipo di indicazione sulle caratteristiche e sui materiali utilizzati, e distribuite appunto senza approvazioni comunitarie e senza pagare le dovute imposte allo Stato. A finire nei guai, il titolare di una ferramenta di Motta di Livenza ora denunciato dalla finanza alla procura di Pordenone per frode in commercio. I militari della compagnia di Portogruaro sono arrivati a sequestrare oltre 22mila pezzi.

LE INDAGINI

Le indagini erano partite da una segnalazione alle fiamme gialle da parte di una cittadina che, volendo acquistare una di quelle mascherine in un negozio di Portogruaro, era rimasta sorpresa da quel prezzo decisamente elevato. Si tratta delle classiche chirurgiche a tre strati, quelle che normalmente si trovano a uno/due euro. Per la verità, anche fatte bene, tanto che erano state vendute anche a una farmacia di Concordia: la titolare ha spiegato ai finanzieri che, secondo lei, erano perfettamente identiche alle tradizionali mascherine mediche. Anche perché il grossista, al momento della vendita, aveva garantito che fossero dispositivi certificati (da qui la denuncia per frode in commercio).

LA FILIERA

Le indagini della finanza hanno ricostruito la filiera del prodotto: la ferramenta trevigiana (non esattamente specializzata in questa tipologia di articolo) aveva commissionato un ordine a una società di un cittadino cinese sempre di Motta di Livenza. Società, anche questa, che si occupa di prodotti vari, quelli della grande distribuzione cinese. Tramite il portale Alì Babà, l'uomo aveva acquistato una partita di 50mila mascherine. Consegnato l'ordine, la ferramenta ha provveduto a distribuirle. Durante la perquisizione nei magazzini della ditta, gli uomini delle fiamme gialle ne hanno trovate cinquemila. Altre 15mila, invece, erano ferme per le pratiche doganali, all'aeroporto Marco Polo di Venezia: i militari le hanno quindi intercettate e sequestrate. All'appello ne mancano quasi trentamila: le fiamme gialle sono già al lavoro per cercare di rintracciarle. Lo stock sequestrato, intanto, andrà in laboratorio per le analisi. Se le verifiche accerteranno che i materiali sono conformi e che le mascherine non rilasciano sostanze tossiche, verranno distribuite alla protezione civile.

IL CASO AL PORTO

Proprio come è accaduto per quelle requisite dai colleghi del porto di Venezia, per un altro carico (oltre seimila) sequestrato un paio di settimane fa su un traghetto a Fusina in partenza per la Grecia: in questa delicata fase dell'emergenza sanitaria, infatti, questo prodotto non può essere esportato. Ieri mattina la consegna ai volontari in presenza delgovernatore Luca Zaia.

Davide Tamiello

