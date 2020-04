IL CASO

TREVISO Mascherine chirurgiche a 50 centesimi, secondo quanto disposto dall'ultimo decreto ministeriale. Peccato che le farmacie in città le hanno finite o le hanno ritirate. A rendere evidente il disappunto dei farmacisti trevigiani l'annuncio appesa alle vetrine di Santa Maria Del Rovere Per le mascherine a 50 centesimi rivolgersi al presidente Conte. Lui sa dove trovarle! Io no!. Una battuta? Non proprio.

LE REAZIONI

Da Fanoli in piazza Duomo hanno sospeso la vendita delle mascherine chirurgiche a 50 centesimi. «Non so quando arriveranno - allarga le braccia una farmacista- noi prima le vendevamo a 2,50 euro ora ci viene imposta la vendita a 50 centesimi. Non sappiamo dove approvvigionarci». Dello stesso avviso la farmacia Calmaggiore che ne ha bloccato la vendita, in attesa di tempi migliori.

Invece, il titolare della farmacia a Santa Maria Maggiore, il dottor Gaja, ha adottato una politica diversa. Ha venduto tutte quelle che aveva a 50 centesimi più Iva quindi 61 centesimi come prezzo finale. «Io le ho pagate 1,20 euro l'una e quindi ci ho rimesso 70 centesimi per ogni mascherina che ho venduto. Ne avevo 1700. Faccia lei il conto. Però non voglio avanzare critiche perchè il nostro è un servizio al pubblico e in un periodo così delicato come questo, ho fin da subito rispettato le indicazioni che venivano dal governo».

Il dottor Gaja si è già attivato per trovare una nuova fornitura che gli consenta di non vendere le mascherina chirurgiche in perdita facendo fronte alla domanda dei trevigiani. «Non posso assicurare il giorno preciso in cui mi arriverà la fornitura, ma sono sicuro che presto sarò in grado di mettere a disposizione dei trevigiani nuove mascherine chirurgiche, della stessa qualità di quelle di prima, a 50 centesimi».

LA RABBIA DEL SINDACATO

Il dottor Livio Patelli, titolare dell'omonima farmacia nel Quartiere Latino, è anche consigliere nazionale del sindacato Farmacie Unite. «Siamo stati fin da subito in prima linea, in periodo di emergenza Covid, quando i medici di base chiudevano e i malati evitavano il pronto soccorso per paura dei contagi. Noi, protetti con la mascherina, spesso servivamo clienti privi di qualsiasi dispositivo di protezione. Adesso non ci stiamo a passare per coloro che approfittano della situazione rincarando i prezzi delle mascherine chirurgiche. Non è così. Siamo soltanto l'ultima ruota del carro». Il dottor Patelli è stato il primo a vendere le mascherine chirurgiche a 50 centesimi nonostante le avesse pagate più del doppio. La mattina stessa, dopo che la sera era uscito il Dpcm, sorridendo ai clienti, diceva: «Il governo ci dice di vendere le mascherine a 50 centesimi e noi lo facciamo per dare un servizio ai clienti, anche se ci rimettiamo». Ma adesso riflettendoci sottolinea: «Ci eravamo accorti fin dall'inizio che i prezzi di questi dispositivi aumentavano. Si è intervenuti in ritardo, ma soprattutto non sono stati ancora indicati i grossisti dove poterci rifornire di mascherine a basso costo. La speculazione non è sicuramente colpa nostra, ma di una filiera che andava bloccata fin dall'inizio».

A tirare un sospiro di sollievo è la farmacista alla Millioni in Corso del Popolo. «Non le ho mai avute. Avevo altri dispositivi. Ne avevo ordinate una grossa partita che avrei pagato 70 centesimi più Iva. Spero proprio di essere riuscita a bloccare il carico e così affronterò il problema dell'approvvigionamento quando si saranno chiarite le cose».

Valeria Lipparini

