L'ORDINANZA

SPRESIANO Mascherina obbligatoria anche all'aperto nel centro di Spresiano durante la sagra. Fino a martedì mattina dovranno tassativamente indossarla tutti i cittadini che transiteranno per piazza Rigo, piazza dei Giuseppini, piazzetta De Gasperi, via Bragadin e via dei Giuseppini. La festa del Rosario terminerà lunedì sera. A causa dell'emergenza coronavirus, è prevista solo la presenza del luna park, senza stand gastronomici al chiuso. Il sindaco Marco Della Pietra ha firmato un'ordinanza che va anche oltre il funzionamento delle giostre. L'obbligo di indossare la mascherina in centro, scattato ieri pomeriggio, è totale, 24 ore su 24. Resterà in vigore fino alle 7 di martedì. I trasgressori rischieranno multe salate.

LE POLEMICHE

«Quest'anno ci sono solo le giostre. È tutto all'aperto, senza stand dove mangiare al chiuso sottolinea il primo cittadino e con la mascherina obbligatoria negli spazi interessati dalla manifestazione e in quelli dove si possono creare assembramenti si incrementano le misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus». Non sono mancate alcune polemiche. Qualcuno ha fatto notare che la festa del Rosario porta un luna park nel centro di Spresiano proprio mentre Treviso ha rinunciato alle giostre delle storiche fiere di San Luca, che quest'anno vedono solo la presenza dello stand gastronomico dell'Oca, coperto e riscaldato. Quest'ultimo sarà attivo fino al 18 ottobre, nel rispetto delle nome di sicurezza anti Covid. Della Pietra replica partendo proprio da qui. «A Treviso si è deciso di rinunciare alle giostre ma di allestire comunque lo stand gastronomico coperto. A Spresiano, invece, abbiamo deciso di tenere solo le giostre all'aperto, senza il capannone dove mangiare fa il punto il primo cittadino credo sia importante la scelta di non avere spazi al chiuso, dove il rischio di contagi è inevitabilmente maggiore. La festa del Rosario è interamente all'aperto. In più, c'è la mascherina obbligatoria per le persone che attraversano l'area del centro, a qualsiasi ora. Abbiamo messo in campo tutte le misure di precauzione possibile».

IL VIRUS

Nelle ultime settimane Spresiano ha registrato un aumento dei casi di coronavirus. L'incremento è legato in modo particolare al focolaio esploso nella casa di riposo Villa Tomasi, che starebbe gradualmente rientrando. A livello generale, comunque, i contagi stanno crescendo in tutta la provincia. Un motivo in più per non abbassare la guardia nemmeno durante la sagra. Intanto proprio ieri, in occasione della festa dei nonni, il Comune ha diffuso dei manifesti per ricordare agli anziani di rispettare le misure di prevenzione contro il Covid-19 quando vanno a prendere i nipoti a scuola: distanziamento di almeno un metro dalle altre persone, mascherina ben indossata, igienizzazione delle mani, togliersi le scarpe fuori casa e, se possibile, cambiarsi anche i vestiti. «Al tempo del coronavirus i nonni continuano a essere la risorsa principale nella gestione dei nipoti, soprattutto per i genitori che lavorano tirano le fila dal municipio la campagna ha lo scopo di chiarire e dare indicazioni per un corretto comportamento a tutela dei soggetti più deboli».

M.F.

