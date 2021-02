LO SFOGO

TREVISO «Un nuovo lockdown completo sarebbe una follia». Martino Zanetti, patron di Hausbrant, tra i marchi leader a livello mondiale nella produzione del caffè, da bravo imprenditore è molto concreto. Gli accenni sempre più frequenti a un possibile blocco totale delle attività per fare fronte a una nuova ondata di contagi, stanno mettendo in subbuglio vari settori dell'economia. E quanto sta accadendo al settore dello sci, strategico per lo Sport System, viene letto come un sinistro presagio: tenere ancora fermo tutto potrebbe essere fatale per tante attività. Zanetti parla dall'alto di un'azienda che, nonostante la crisi, non ha conosciuto battute d'arresto: «Lo diciamo noi - conferma - che tutto sommato siamo in buona salute e non abbiamo problemi. Ma questa crisi sta fiaccando tante aziende e molte rischiano di chiudere i battenti. Non nascondo che almeno tre importanti marchi si sono offerti per essere acquistati da noi perché in difficoltà. Se si continua a ostacolare la ripresa finirà che i più grossi si prenderanno i più piccoli. Noi siamo un'azienda leader nel nostro settore, in salute, ma mi non piace lavorare così».

I PERICOLI

Zanetti teme che i morsi della crisi economica, che ritiene inevitabile con un nuovo lockdown, si possano rivelare ancora più letali di quelli della pandemia: «Se l'economia si dovesse fermare ancora una volta - ribadisce la gente morirà soprattutto per mancanza di lavoro, ci saranno più morti per questo che per la malattia. E non parlo a caso. Una persona a me cara, di Venezia, si è lasciata morire perché impossibilitata a lavorare, a mantenersi. E questo è capitato anche a tanti altri». L'imprenditore si rivolge quindi direttamente a Mario Draghi nuovo presidente del consiglio: «Secondo me Draghi ha formato un buon governo, ma pensare di fermare tutto ancora una volta è da irresponsabili».

CONTROMISURE

Il Covid va combattuto, ribadisce Zanetti, ma senza aggiungere danno a danno. Una posizione che tanti imprenditori condividono e non solo i grandi capitani d'industria, ma anche i piccoli che ogni giorni devono lottare per restare a galla. Zanetti, che tocca con mano ogni giorno la realtà di tanti esercizi commerciali, è quindi molto netto: «Le persone anziane e più deboli vanno sicuramente tutelate e messe al sicuro - continua - ma chi può lavorare deve, allo stesso modo, essere messo nelle condizioni di farlo. Nelle nostre aziende siamo molto attenti. Ho la responsabilità di 500 famiglie, tanti quanti sono i miei collaboratori, e abbiamo avuto un solo deceduto». Il suo è un appello che arriva proprio nelle ore in cui dal Comitato Tecnico Scientifico che coordina la gestione della crisi pandemica arrivano inviti ad adottare misure sempre più restrittive: «Ripeto, annunciare un lockdown adesso è da irresponsabili. Spero che il governo sappia prendere le decisioni migliori. Mi sembrava giusto farmi sentire per esprimere il forte disagio che stanno provando tutte quelle persone che vorrebbero lavorare che potrebbero essere costrette a non farlo. Spero che non accada».

P. Cal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA