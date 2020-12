NUOVO LOCALE

TREVISO «Pandemia, non ti temo». Marta Casarin a 31 anni raddoppia: dopo l'Indimenticabile apre domani in piazza Trentin Hausbrandt Cafè. «Da tempo ci chiedevano una collaborazione in città -spiega Casarin- la piazza è molto bella e sarebbe l'unico caffè. Hausbrandt ci è venuto incontro, spingendo su una miscela particolare e sul bio. Quindi sono entusiasta. Sarà una nuova bellissima sfida». Porterà in Hausbrandt la filosofia dell'Indimenticabile, il caffè di San Tommaso: piccole cose buone, caffè particolari, prodotti bio e di elevata qualità. In tempi di crisi è un grande atto di coraggio. Lunedì dunque Hausbrandt inaugura la sua sesta caffetteria a Treviso in piazza Trentin, a conferma del legame con il capoluogo della Marca e dello spirito imprenditoriale che la guida.

IL TAGLIO DEL NASTRO

Un taglio del nastro certamente condizionato dalla attuale situazione e proprio per questo ancora più significativo, un investimento sulla città. Il nuovo locale si presenta con uno stile retrò dall'atmosfera raffinata, in cui caldi inserti in noce canaletto si abbinano ai materiali pregiati e alle tonalità neutre di arredi e pareti, su cui spicca il logo dorato Hausbrandt. L'emozione cromatica entra in questo spazio dedicato al relax attraverso una delle opere più recenti di Martino Zanetti. Hausbrandt ha scelto di affidare la gestione di questa nuova prestigiosa vetrina a Marta Casarin, 31 anni, giovane professionista nell'ambito enogastronomico e condividere con lei questa sfidante avventura sotto il segno dell'eccellenza.

LE OFFERTE

Caffè Hausbrandt si potrà gustare in espresso e in tutte le preparazioni a base di caffè: la miscela 100% Arabica Gourmet per le colazioni, in abbinamento alla piccola pasticceria o per un caffè in un momento di relax. Saranno in degustazione anche i Tè Ronnefeldt, i vini Col Sandago e le birre Theresianer con la nuovissima Zerocinquanta. Nella nuova caffetteria è in vendita una selezione di prodotti Hausbrandt, Theresianer e Col Sandago oltre alle specialità dedicate al Natale come il Pandoro e i Panettoni Hausbrandt su ricetta esclusiva di Iginio Massari. «Il momento è difficile, ma io credo che serva energia ed entusiasmo per andare avanti. Dobbiamo anche gettare il cuore oltre l'ostacolo». (e.f.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA