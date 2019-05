«Mario, appassionato e generoso una disgrazia che mi toglie le parole»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RICORDOCAERANO «Mario era un grande appassionato del volo, aveva una lunga esperienza alle spalle ed eravamo stati insieme un'ora prima del terribile incidente che gli è costato la vita, avevamo chiacchierato serenamente come sempre». E' distrutto dal dolore l'amico di infanzia di Mario Ceccato, il 70enne morto insieme a Juri Bortoli nello schianto dell'aeroplano in legno di sua proprietà poco dopo il decollo dall'aviosuperficie San Marco Volo di Caerano. L'uomo si è immediatamente precipitato sul luogo dell'incidente in via Giorgione...