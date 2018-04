CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MARENO DI PIAVE Il Comune ha siglato l'accordo con i privati per la riqualificazione dell'area centrale del paese. Si tratta di un'area di circa 3mila metri quadrati dei quali 300 rimarranno di uso esclusivo del Comune mentre i rimanenti 2.700 saranno di uso pubblico adibiti a parcheggi, percorsi protetti, verde e viabilità interna. L'accordo è stato raggiunto tra l'amministrazione comunale ed i privati che acquisiranno in permuta gli immobili delle ex scuole elementari del capoluogo, adiacenti al municipio. La zona sarà riqualificata anche...