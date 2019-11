Marca sempre più vecchia gli over 80 saranno 110mila

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I NUMERI TREVISO Sempre più anziani e sempre meno giovani. Tra meno di trent'anni, nel 2047, la Marca conterà 290mila over 65. Tra i quali 110mila con più di 80 anni. Vuol dire quasi 100mila anziani in più rispetto ad oggi. Un numero, quest'ultimo, che supera di gran lunga il conto complessivo dei residenti nell'intero capoluogo. Oggi nel trevigiano ci sono 192mila over 65. Più del 20% della popolazione. Oltre la metà hanno già spento 75 candeline. LO SQUILIBRIO L'attuale indice di vecchiaia è pari a 1,52. Vuol dire che si sono 152...