I NUMERI

TREVISO Altri 17 nuovi contagi, compresa una coppia rientrata dalla Croazia e quattro migranti risultati positivi ieri, dopo che avevano saltato lo screening generale eseguito giovedì all'interno dell'ex caserma Serena. Oggi la Marca è la provincia del Veneto con più persone colpite dal coronavirus. Sono esattamente 276 quelle che stanno affrontando l'infezione da Covid-19. Nel conto ci sono anche le 137 positività emerse nel maxi focolaio esploso nel centro di accoglienza per richiedenti asilo. Sono complessivamente 293 i migranti in quarantena dentro l'ex caserma, tra positivi e negativi. Ma non ci si ferma qui. Nell'ultimo mese il numero delle persone messe in isolamento domiciliare nel trevigiano è cresciuto a dismisura. All'inizio di luglio erano solo 134. Adesso si è arrivati a 852. Per un aumento di oltre il 530%. Si viaggia verso quota mille. E il caso dell'ex Serena incide solamente in parte. L'aumento delle quarantene è stato continuo.

IN CRESCITA

Il 10 luglio si era già a 246 isolamenti. Dieci giorni dopo si è saliti a 376. Martedì, prima che emergesse il focolaio tra i migranti, si è arrivati a 540. Poi i contagi dell'ex Serena hanno fatto ulteriormente aumentare le quarantene. Giovedì è stata toccata quota 651. E ieri si è saliti a 852 persone isolate, tra le quali sette che presentano i sintomi della malattia. E' uno degli effetti del super lavoro portato avanti in particolare nell'ultimo periodo dal servizio Igiene e sanità pubblica dell'Usl della Marca. Il sistema si pone l'obiettivo di individuare i positivi, isolare immediatamente loro e i loro contatti più stretti, per poi allargare l'indagine epidemiologica. Così aumentano le quarantene. Non c'è altra via per arginare i focolai e tentare di soffocarli sul nascere. Ora l'attenzione generale è concentrata sull'ex Serena. Ma l'Usl sta monitorando da vicino anche tutti gli altri casi.

TURISTI

Ieri è risultata positiva una coppia di italiani rientrati nella Marca dopo un periodo di vacanza passato in Croazia. E nelle stesse ore sono stati evidenziati altri sei contagi legati a focolai già noti. Una parte di questi è ancora una volta collegata alla scia partita nella zona di Asolo e del Grappa da un giovane proveniente dal Camerun che ha partecipato alla commemorazione funebre organizzata dalla comunità camerunese a Padova con altre 200 persone. E' qui che il ragazzo avrebbe contratto il Covid-19. Una volta rientrato, dal suo contagio ne sono scaturiti altri nella Marca. Almeno una ventina. Il giovane lavora in un'azienda di Borso del Grappa che conta un centinaio di dipendenti. Tutto il personale è stato controllato. Due colleghi di lavoro sono risultati a loro volta positivi, pur senza sintomi. Non è finita. I controlli eseguiti dall'Usl hanno evidenziato che anche il padre di uno dei due colleghi di lavoro, un ex infermiere di Bassano del Grappa, è stato contagiato, così come altri componenti della sua famiglia. L'ex infermiere, poi, senza sapere di essere positivo, aveva partecipato a una cena con diversi invitati. E il cerchio si è via via allargato.

IN OSPEDALE

Parallelamente c'è una buona notizia: tra il personale dell'ospedale di Treviso non è emerso alcun contagio. Dopo i casi dell'infermiera e dei due tecnici di laboratorio trovati positivi, è stato effettuato uno screening generale rispettivamente nel reparto di Malattie infettive e nelle unità di Microbiologia e di Anatomia patologica. Tutti i test hanno dato esito negativo.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

