«Manuel si è svegliato» ma rischia la paralisi

L'INTERVISTAMORGANO Manuel si è svegliato. Ieri pomeriggio ha aperto gli occhi ed ha riconosciuto sua madre. Ora però c'è grande apprensione per le lesioni alla colonna vertebrale causate dal proiettile: fino a ieri non c'erano segni di ripresa degli arti inferiori. Intanto suo papà, Franco Bortuzzo, lancia un appello: «Se qualcuno ha visto chi ha sparato a Manuel si faccia avanti e aiuti gli investigatori a trovare i responsabili. Non lo dico solo per mio figlio: bisogna fermare quei due che, a bordo di un motorino, hanno aperto il fuoco...