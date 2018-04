Manildo si vede già al ballottaggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTATREVISO I due giorni pasquali saranno l'ultimo break di una maratona elettorale in cui bisognerà giocarsi le carte migliori. E che durerà dieci giorni più del previsto. Forse un vantaggio per il centrodestra, che avrà più tempo per far passare i suoi temi dopo il definitivo compattamento della coalizione. Giovanni Manildo, ancora più sindaco che candidato, non si spaventa. Dieci giorni non cambieranno poi molto. «Non credo in effetti cambi nulla, per fortuna si fa prima della pausa estiva. Speriamo che l'affluenza degli...