Manildo non si scalda «Ogni atto è in regola»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONITREVISO Più che imbarazzo, nel centrosinistra serpeggia un mix di rabbia e amarezza. La notizia della Guardia di Finanza a Ca' Sugana per approfondire gli accordi alla base delle grandi mostre organizzate da Marco Goldin tra il 2016 e il 2018, ha sorpreso: tutti sapevano dell'esposto della Caldato, ma in pochi pensavano che avrebbe avuto una qualche conseguenza. L'ex sindaco Giovanni Manildo non perde però la propria serenità: «Sono contento che la guardia di finanza faccia il proprio lavoro, e chieda la documentazione...