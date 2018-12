Manildo esce dal consiglio «Dieci anni indimenticabili»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNUNCIOTREVISO Lo aveva annunciato per tempo: a dicembre, subito dopo la discussione del bilancio, avrebbe dato le dimissioni da consigliere. E ieri Giovanni Manildo ha mantenuto la parola: ha confermato la sua intenzione di lasciare palazzo dei Trecento dopo dieci anni e mezzo, passati in parte sui banche dell'opposizione e in parte sullo scranno più alto, quello di primo cittadino. GRAZIE»«È un piacere essere stato qui per questi sei mesi - ha detto salutando il consiglio - un tempo utilizzato in modo proficuo. Grazie ai consiglieri...