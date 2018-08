Manildo ci riprova: «Diventi bene comune»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPINIONETREVISO L'ex sindaco Giovanni Manildo non demorde. Secondo lui la Fondazione di Partecipazione, quindi aperta a tutti, dagli imprenditori ai semplici cittadini, è la migliore soluzione possibile per salvare il Teatro Comunale. Se non l'unica. E lo ribadisce anche adesso, anche se il sindaco Mario Conte l'ha definitivamente bocciata e la Fondazione Cassamarca non l'ha mai presa veramente in considerazione.LA PROPOSTA«Sui Teatri - scrive nel suo profilo Facebook - non posso stare zitto, perché siamo ancora in tempo, basta volerlo....