Manildo boccia Gobbo presidente: «Serve rinnovamento»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DUELLOTREVISO Un ex sindaco che attacca e un sindaco che difende. La vicenda di Fondazione Cassamarca si trasforma nel terreno dell'ennesimo duello tra Giovanni Manildo da una parte e di Mario Conte dall'altra: il primo attacca su tutta la linea, puntando il dito sulla figura di Gian Paolo Gobbo, chiedendo ancora una volta un totale rinnovamento delle cariche e rilanciando la sua idea di Fondazione di Partecipazione per salvare il Teatro. Dall'altra Conte che definisce Gobbo «Una figura di garanzia» e bolla le parole di Manildo come...