Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EMERGENZATREVISO Ci sono sempre meno dottori. Anche a causa dell'emergenza Covid, quelli in servizio nel territorio non bastano più. E ora scatta la riorganizzazione d'urgenza delle guardie mediche per scongiurare il rischio che i cittadini restino scoperti. In tutta la Marca quest'anno dovranno essere sostituiti quasi 80 dottori di famiglia. Significa che circa 100mila trevigiani cambieranno il riferimento in ambulatorio, ammesso che i...