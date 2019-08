Mancano medici, chiamati specialisti a gettone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANITÀTREVISO Mancano medici in ospedale. E l'Usl della Marca chiama gli specialisti a gettone. Prima il problema riguardava soprattutto il pronto soccorso. Ma adesso, complice il piano ferie del personale, è esploso. Sono nove i reparti più in difficoltà a causa della carenza di camici bianchi: dall'Anestesia alla Cardiologia, fino all'Ortopedia e alla Radiologia. Si rischia addirittura l'interruzione di pubblico servizio. A rivelarlo è l'Usl della Marca. L'azienda sanitaria ha deciso di correre ai ripari, anche per ridurre le liste...