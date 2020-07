L'AGEVOLAZIONE

TREVISO La Mamma Card si amplia. Finora la tessera consentiva alle donne in gravidanza e ai genitori con figli fino a 12 mesi di poter parcheggiare un'auto gratuitamente per un lasso di tempo pari a due ore. Adesso, ferme restando le due ore, si raddoppia. La mozione approvata all'unanimità nell'ultimo consiglio comunale, proposta da Fabio Pezzato, capogruppo della lista Manildo, in collaborazione con Vittorio Zanini, consigliere del gruppo Zaia Gentilini, prevede l'estensione del servizio fino ai due anni di età dei bambini. Non solo. La tessera non verrà più associata a un solo veicolo. D'ora in poi la Mamma Card verrà sostanzialmente consegnata alle famiglie che potranno utilizzarla in base alle reali necessità, anche quando magari utilizzando un'altra macchina. «Si tratta di modifiche semplici ma che danno un aiuto concreto ai genitori spiega Pezzato le necessità non cambiano tra un figlio di un anno e uno di due. Basta pensare al passeggino e a tutto il corredo necessario per gli spostamenti, che spesso è ingombrante». La mozione è stata condivisa anche dalla maggioranza. Adesso si affronteranno i passaggi tecnici necessari per rendere operativa la nuova Mamma Card estesa. Dopo l'approvazione è arrivato il plauso del Centro della Famiglia di Treviso. «È un intervento pratico, molto semplice, ma che sostiene i genitori nelle loro funzioni di cura e di educazione, facilitando la mobilità in città sottolinea il coordinatore Adriano Bordignon e ci piace ancora di più perché è stato approvato all'unanimità da tutti i consiglieri comunali, come è avvenuto per la La legge regionale per la famiglia e la natalità, il mese scorso, nel consiglio regionale del Veneto».

