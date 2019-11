Malore improvviso a casa di amici: muore marocchino di 47 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Era arrivato il giorno prima dalla Spagna, dove risiede, esattamente a Malaga. E aveva trovato ospitalità in casa di amici, in via Pastega a Possagno. Ma il soggiorno è finito tragicamente. Ieri mattina sono stati proprio i connazionali a trovarlo riverso in bagno, L'uomo non dava segni di vita. Gli amici, allarmati, hanno prima provato a rianimarlo poi, visto che i loro sforzi non avevano alcun successo, hanno allertato i soccorsi. I sanitari del Suem 118 sono intervenuti immediatamente sul posto e hanno cercato di praticare le manovre per...