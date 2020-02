CASTELFRANCO

Ha accusato un malore mentre era al volante della sua Citroen C3, sulla strada di ritorno verso casa. L'auto, fuori controllo, ha prima sbandato sulla sinistra centrando lateralmente una berlina, poi si è schiantata contro un suv. Per la donna, Rosana Casagrande, 56enne di Vedelago, non c'è stato scampo. È morta sul colpo, senza che i soccorritori potessero fare nulla per salvarle la vita. L'ennesimo incidente dall'esito mortale sulle strade della Marca è avvenuto ieri sera, verso le 19.40, lungo la Circonvallazione Est di Castelfranco Veneto, all'altezza della concessionaria Ceccato Motors. Sul posto si sono precipitate le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco di Treviso e Castelfranco che, assieme agli agenti della Polstrada di Castelfranco, hanno cercato di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, nel quale sono state coinvolte in totale quattro macchine. Ferito, per fortuna in modo non grave, anche il 54enne, F.F., contro la quale è andata a scontrarsi la Citroen della donna.

LA SBANDATA

Rosana Casagrande, stando a una prima ricostruzione, stava procedendo da Castelfranco verso Vedelago, dov'era attesa per la cena. La donna, forse per un malore, ha perso il controllo del volante e, finita nella carreggiata opposta, ha colpito di striscio la Lexus su cui viaggiava un 75enne di Trebaseleghe assieme alla moglie. «È stato sicuramente un malore - ha raccontato sotto choc il pensionato -. Ho visto la donna accasciata sul volante e ho subito sterzato verso destra, per evitarla». Un attimo dopo lo schianto frontale: la Citroen fuori controllo ha centrato in pieno la Nissan X Trail del 54enne, che non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto. A seguire il suv c'era una Ford Focus, che a sua volta ha tamponato la Nissan.

LA TRAGEDIA

Lo scontro frontale è stato violentissimo e quando testimoni e passanti si sono avvicinati all'abitacolo accartocciato della Citroen, si sono subito resi conto della gravità della situazione. «Ho subito posteggiato a bordo strada e mi sono avvicinato alla vettura, ma la donna non dava segno di vita - racconta il 75enne della Lexus -. Poi sono arrivate la ambulanze del 118, e ci siamo resi conto che per lei, purtroppo, non c'era nulla da fare». «Ho avuto molta paura, sia per me che per mia moglie - aggiunge il pensionato -. Ho giusto fatto in tempo a svoltare, altrimenti avrebbe centrato anche noi». Gli infermieri del 118 hanno immediatamente trasportato in ospedale a Castelfranco il 54enne che si trovava al volante della Nissan, mentre tutte le altre persone coinvolte non hanno avuto bisogno di cure mediche. Constatato il decesso della 56enne, i vigili del fuoco di Treviso e Castelfranco hanno rimosso i mezzi incidentati e messo in sicurezza la strada. In circonvallazione è arrivato anche il sindaco di Castelfranco Stefano Marcon. «È stata una terribile tragedia» ha detto il primo cittadino che ha voluto prendere contezza in prima persona di quanto accaduto. Toccherà ora agli agenti della Polstrada di Castelfranco, guidati dal comandante Alessandro Zonta, ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e stabilirne le cause. Ai poliziotti anche il triste compito, ieri sera, di avvisare i familiari della donna.

Vera Manolli

