«Malattie infettive favorite da migrazioni e cambi climatici»

LA RICERCATREVISO Migrazioni e cambiamenti climatici favoriscono la diffusione delle malattie infettive. Tanto che ora l'Usl della Marca sta valutando l'introduzione di nuovi screening sul sangue per scongiurare il rischio di un drastico calo delle donazioni. La sanità trevigiana è in prima linea. La consacrazione a livello mondiale è arrivata con la premiazione a Washington, da parte dell'International society of travel medicine (Istm), dell'editoriale Climate change, emerging infections and blood donations pubblicato sul Journal of travel...