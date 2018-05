Malato in coda al check-in: perde l'aereo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO Si era presentato al Canova un'ora e mezza prima del decollo. Ma non è stato sufficiente. Venerdì sera davanti ai banchi del check-in c'era una coda lunghissima. E proprio a causa di questa, nonostante fosse arrivato con un largo anticipo, e nonostante fosse ormai a pochi metri dalla pista, alla fine ha perso l'aereo. È l'incredibile disavventura vissuta all'aeroporto di Treviso da un 19enne di Catania in cura a Padova per un tumore alla vescica. VITA DA PENDOLAREIl grave problema di salute costringe il giovane a fare una...