(el.fi) La docente non deve rientrare in servizio. Chiediamo la sospensione cautelativa finchè la Dirigente scolastica non avrà deciso come procedere. I genitori delle Giovanni XXIII, scuole dell'IC Serena, chiedono che la supplente negazionista non riprenda le lezioni come previsto da orario. Ci rendiamo conto che l'iter non sia immediato Per questo riteniamo che finchè la scuola non sarà in condizioni di prendere una decisione sul comportamento l'insegnante non venga in classe. Ieri la dirigente Lorella Zauli, impegnata tutto il giorno con l'open day non ha dato risposta ufficiale a questa richiesta. Giornata interlocutoria insomma: ma sia il Prefetto sia l'assessore alla cultura Silvia Nizzetto attendono risposte precise. La docente Sabrina Pattarello, che sino ad ora non ha accettato di parlare con la stampa, nel frattempo potrebbe essersi rivolta a Comicost, un comitato con sede a Treviglio che si occupa di ricorsi anche impugnando ordinanze e dpcm. «Sono stata avvertita della situazione direttamente da un genitore sabato- ha spiegato ieri l'assessore all'istruzione Silvia Nizzetto- e lunedì mi sono recata a scuola. Senza nulla togliere alle personali convinzioni della signora, quando si accetta un posto nella scuola si sa che le regole vanno seguite. E se ciò non avviene si può incorrere in sanzioni». L'assessore è in stretto contatto con la dirigente e il provveditore Barbara Sardella. « Tutte le decisioni vanno ponderate: senza prove certe non si può procedere. È giusta la prudenza della dirigente».

