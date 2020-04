L'IDEA

VOLPAGO Dopo la nazionale di calcio veneta e il marchio made in Veneto, in tempo di coronavirus non poteva che nascere la mascherina protettiva made in Veneto. Che non è, nello specifico, quella promossa da Luca Zaia e portata in tutte le case della Regione, ma una mascherina protettiva caratterizzata dall'immagine a di poco appariscente del simbolo del leone di San Marco ricamata in rosso sul davanti. Il vice sindaco di Volpago Renato Povelato, che è anche presidente dell'associazione del popolo veneto, l'ha pubblicizzata sulla propria pagina facebook, oltre che sulla pagina di Made in Veneto, il simbolo coniato e sponsorizzato dall'associazione sovranazionale del popolo veneto, di cui Povelato è presidente. «Made in Veneto -spiega Povelato- è un marchio registrato all'Unione Europea. Questa mascherina è fatta in Veneto, da un'azienda veneta, l'Atelier via Veneto di Volpago del Montello. La mascherina è in tessuto licra fuori e cotone 100% interno, riutilizzabile e lavabile a mano o lavatrice». Poi l'invito a chiamare il numero di Made in Veneto per prenotazioni e acquisti. Cosa che sta avvenendo. «Il marchio è stato registrato a mio nome -spiega Povelato- e per quanto riguarda le mascherine stanno avendo un successone. Il motivo? La gente vuole prodotti realizzati nel Veneto e, per di più, quelle sono decisamente belle. Del resto, si tratta di un simbolo con il quale intendiamo pubblicizzare tutta una vasta gamma di prodotti. Ad esempio, c'è un'azienda di Sant'Andrà che vende prodotti caseari con tale simbolo e sta avendo grossi risultati».

Ma non si tratta delle uniche aziende che hanno fatto proprio il marchio. Del resto, mascherine a parte, il Made in Veneto non intende fermarsi qui. «L'idea -prosegue Povelato- è quella di creare una sorta di amazon dei prodotti made in Veneto, promuovendo l'e-commerce. Naturalmente, le ditte devono certificare che i prodotti sono realizzati da loro, nel Veneto». Il marchio, riconosciuto lo scorso anno, ha l'obiettivo di confermare l'origine veneta e l'eccellenza del prodotto ai fini della valorizzazione e promozione commerciale; offre inoltre la possibilità alle aziende di collaborare per la realizzazione e l'attuazione di partnership a livello internazionale per la diffusione e valorizzazione del marchio stesso. «Il marchio -conclude Povelato- è un importante strumento per la tutela e la difesa dei prodotti veneti contro la contraffazione». E' stato inoltre istituito anche il registro del marchio Made in Veneto, che dovrebbe rappresentare per le aziende una vetrina adeguata. Non solo per quanto riguarda le mascherine.

