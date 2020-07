(f.f.) Preoccupazione per possibili nuovi focolai da Covid anche a Caerano dove, due giorni fa, il sindaco Gianni Precoma ha avvisato la popolazione di un soggetto risultato positivo al coronavirus. Si tratta di un macedone che, insieme agli altri 3 componenti della famiglia, è stato messo in isolamento domiciliare. L'uomo, comunque, è asintomatico e in discrete condizioni di salute. «La misura della quarantena per ciascun membro del nucleo familiare spiega Precoma è stata adottata perché il soggetto che ha contratto il Covid era da poco rientrato a Caerano dalla Macedonia del Nord. Detto questo, ci tengo a sottolineare che non bisogna addossare responsabilità a nessuno per tali spostamenti, l'importante è capire che ci sono Paesi in cui non ci si può recare e dai quali non si può fare rientro in Italia (la Macedonia del Nord è tra questi, ndr)». Il primo cittadino invita poi alla cautela: «Ci sono persone commenta che prendono la situazione epidemiologica troppo alla leggera e pensano che il virus non sia più un problema, che non faccia più paura. Non è così, anche chi resta sul territorio deve continuare a rispettare le misure cautelative, indossare le mascherine e mantenere il distanziamento sociale. Questo lo devono capire tutti, non c'entra la nazionalità, è fondamentale evitare assembramenti e comportamenti i quali potrebbero rendere vani gli sforzi fatti sinora e farci ritrovare punto e a capo».

